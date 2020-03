Gobierno de Tuxtepec instala filtros de salud en accesos del palacio municipal

-Por COVID-19, insta a la ciudadanía a seguir recomendaciones para evitar el contagio de la enfermedad

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para garantizar la salud de los tuxtepecanos que asisten a palacio municipal a realizar algún trámite, así como de los trabajadores municipales, el Presidente Fernando Bautista Dávila reforzó acciones preventivas mediante la instalación de filtros sanitarios en todos los accesos con el fin de contribuir a prevenir posibles casos del Coronavirus o COVID-19.

En el caso del palacio municipal, en los accesos ubicados del lado del parque Benito Juárez y el portón del patio principal hacia la avenida 20 de Noviembre, personal de la Jefatura de Salud ofrecen gel antibacterial para desinfectar las manos y les enseñan cómo se las deben de lavar, además entregan cubrebocas a quienes presentan síntomas de alguna infección respiratoria, como son gripa o tos y a las personas de más de 60 años ya que se encuentran clasificados como sector vulnerable.

Es de mencionar que el Presidente Fernando Bautista Dávila ha declarado que aunque el primer filtro se debe dar desde los hogares, es necesario que en los centros laborales también se implementen estrategias que refuercen las medidas de prevención para evitar que esta enfermedad, que en México se encuentra en Fase 1, se propague en Tuxtepec, municipio en el que afortunadamente no se ha presentado ningún caso del COVID-19.

Al poner en marcha este filtro sanitario en las entradas a palacio municipal, el Jefe de Salud, Abel Jiménez, afirmó: “Lo que estamos buscando es precisamente generar esta conciencia del cuidado que todos como ciudadanos debemos tener, para irnos adelantando a las fases, no solo es un tema de prevención, sino también se trata de estar en congruencia y sintonía con las medidas preventivas que se nos indique por las instituciones de salud”.

Señaló que con estas y otras acciones que se seguirán implementando por parte del municipio, se pretende contribuir al cuidado de la salud de los empleados que acuden a sus jornadas laborales, así como de los ciudadanos en general que por alguna razón acudan a realizar algún trámite.

Recomendó a quienes tienen que acudir a palacio a realizar algún trámite no traigan consigo a menores de edad y si son adultos mayores de no ser muy necesaria diligencia, esperar a que pase la etapa de contingencia para llevarlo a cabo.

