FC Barcelona también recortaría salarios por coronavirus

Una reunión entre la comisión delegada del FC Barcelona para estudiar una forma de mitigar a nivel interno las secuelas de la crisis económica que está provocando la pandemia del coronavirus (COVID-19), el cuadro catalán ha presentado pérdidas gigantescas diarias por lo que el presidente Josep María Bartomeu, parece dispuesto a pedir un sacrificio a la plantilla.

Esta medida no sería otra que recortar los salarios de sus futbolistas, esto por el bien de las finanzas del club y el futuro del mismo. De acuerdo con el portal La Vanguardia, el club catalán se plantea solicitar un esfuerzo por parte de los jugadores profesionales para amortiguar las importantes pérdidas económicas que se han manifestado alrededor de todo el mundo futbolístico.

La fuente indica que son cerca de 507 millones de euros anuales solo en sueldos y 135 millones de euros en pagos periódicos. Es por este motivo que la directiva del equipo culé podría pedir a los jugadores profesionales algún tipo de gesto para amoldarse la situación única que se vive dentro de la entidad durante el presente.

En estos momentos cabe resaltar, que como la mayoría de los equipos en el mundo, no está entrando dinero al club. El Camp Nou está cerrado; sin ingresos extraordinarias (sin visitas a las tiendas, ni al museo, ni al famoso ‘tour’), por lo que la situación podría agravarse, ante lo que las televisoras se verían obligadas a renegociar sus contratos y habrían unas pérdidas todavía mayores, además que hay que tener en cuenta que los salarios de los jugadores equivalen al 61 por ciento del presupuesto del club.

