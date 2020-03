Con manifestaciones, reclamos y bloqueos, reciben a AMLO en Oaxaca

-Organizaciones sociales piden intervención del gobierno federal, señalan que en Oaxaca no hay justicia

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En medio de manifestaciones, reclamos y un bloqueo en el crucero del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, así recibió el Gobernador Alejandro Murat al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su gira de tres días que tendrá en la entidad.

Murat llegó minutos de que aterrizara el vuelo en el que viajaba el mandatario nacional, primero se encontró con el bloqueo, lo pasó y en la terminal aérea había un grupo de manifestantes que gritaban sus protestas, se formó una comisión y se les permitió ingresar para recibir a López Obrador.

El Presidente llegó y saludó de mano al gobernador, aún cuando las recomendaciones del sector salud es la de no saludar de esa manera, de ahí se dirigieron a la salida y saludó a los manifestantes, quiénes le reclamaron al mandatario nacional que en Oaxaca no hay justicia y que por ello piden la intervención de las autoridades estatales.

Cuando se hicieron estos reclamos el gobernador estaba detrás del Presidente López Obrador y no dijo nada al respecto, después salieron de la terminal aérea y se retiraron para iniciar con las actividades programadas en la gira que tendrá el Presidente de la República en el estado de Oaxaca.

En las inmediaciones del aeropuerto, había un grupo que protestaba en contra del INSABI, pues señalaron que hay trabajadores que han ido a laborar y hasta el momento no les han pagado, algunas de las pancartas decían “Las comunidades están sin salud” “El Covid-19 no me mata, me mata el desempleo”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario