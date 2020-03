Cancelan reservaciones en hoteles en Tuxtepec, hasta en un 70%

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, dio a conocer que ya están sufriendo los estragos de la contingencia que se vive en el país, debido a que ya está bajando la ocupación hotelera y ya hay cancelaciones en las reservaciones.

Explicó que ya bajó la ocupación hotelera en un 40%, debido a que muchos de los que se hospedan son personas que vienen en plan comercial, sin embargo con esta contingencia ya se ve una baja considerable en la ocupación.

Pero además, tenían un buena respuesta a la reservación hotelera para estos próximos días que muchas personas acuden a los balnearios de la zona, sin embargo, ya cancelaron varias reservaciones hasta en un 70%, y en algunos casos tuvieron que regresar los depósitos que ya habían hecho.

También, dijo el Presidente de esta asociación, que para no tener perdidas están tratando de negociar otras fechas, también les están ofreciendo un desayuno, comida, o bien regalarles una noche.

Así mismo, puntualizó que tienen la instrucción de tomar medidas de seguridad como son tener gel, para todos los que lleguen al hotel, pero además limpiar constantemente el mostrador, los controles de los climas y tv, así como las chapas de las puertas.

Aseguró que el personal de los hoteles está capacitado para tomar en cuenta las medidas que sugieren las instancias de salud.

