Balean a carnicero en la colonia El Progreso de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oax.- Durante la mañana de este viernes en diversos grupos sociales, vecinos de la colonia el Sureste 1ra etapa y la colonia El Progreso reportaron detonaciones de arma de fuego cercanas a la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada entre las calles de Margarita de Gortari y Antonio Sacre Ebrahin.

Lo que movilizó unidades de la policía municipal y elementos de la guardia nacional, en el arribo al lugar de los hechos, una persona del sexo masculino identificada como Sabino V. D. de 29 años de edad, propietario y socio de la carniceria de nombre “Sagrado Corazón”, fue herido por impactos de bala y trasladado al nosocomio local de Tuxtepec para su rapidá intervención, ya que se debate entra la vida y la muerte, siendo llevado en una camioneta particular.

Cabe hacer mención que fue en un horario escolar en donde aun se encuentran alumnos dentro de la institución al momento de este ataque armado, siendo alrededor de las diez de la mañana.







