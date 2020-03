Anuncia Oswaldo García Jarquín restricciones en espacios públicos de Oaxaca de Juárez

El edil de la ciudad enfatizó que los recesos escolar y laboral no son vacaciones sino una medida de aislamiento preventivo; garantizados, servicios municipales como limpia y seguridad pública.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 20 de marzo de 2020.- Privilegiando el interés superior de salvaguardar la salud de la población, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, dio a conocer que como medida de prevención para evitar la propagación e incidencia de casos de coronavirus COVID-19, a partir de este lunes 23 de marzo se restringirán accesos a parques, jardines y espacios públicos de la ciudad capital.

“Lo digo con mucha responsabilidad vamos a instruir a la Policía Municipal, a que restrinja el acceso a parques y espacios públicos, porque durante este receso escolar y laboral las personas deben mantenerse en casa, no vamos permitir que las familias se expongan”, manifestó el Primer Concejal; enfatizó que durante los recorridos de prevención, disuasión y vigilancia, cuando los elementos detecten concentraciones de personas en los espacios públicos, las invitarán a retornar a sus hogares y hacer caso a las medidas de aislamiento para evitar la propagación del virus.

Es vital que todas y todos los ciudadanos actúen con responsabilidad, así como hacer caso a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias a nivel estatal, federal e internacional, sostuvo Oswaldo García Jarquín, quien abundó que de esta manera se protege el derecho a la salud de las y los ciudadanos, precepto contenido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Tenemos que cuidarnos, la autoridad municipal actuará de manera responsable”, dijo García Jarquín al recordar a las y los capitalinos la recomendación de evitar aglomeraciones, además de mencionar que esta medida incluye sitios como el Andador Turístico, la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán y el Zócalo. Además, detalló que con esta determinación por ningún motivo se vulnera el derecho al libre tránsito de las personas, sin embargo, se aplican las limitaciones referentes a la salubridad general de la República contenidas en el Artículo 11 constitucional.

Al respecto, el munícipe de Oaxaca de Juárez exhortó a las y los elementos de la Policía Municipal que participarán en estos recorridos a realizar sus funciones observando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El mandatario citadino recalcó que en la medida en que la población acate las recomendaciones de las autoridades estatales, federales y municipales, ante esta contingencia sanitaria, se evitarán contagios, con lo que el Gobierno de Oaxaca de Juárez no se verá en la necesidad de tomar medidas más drásticas como las que se han tomado en otros países o incluso en otras ciudades de México.

Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar con seriedad el receso escolar, determinado por el Gobierno federal, así como receso laboral en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, aplicable para aproximadamente 1,500 trabajadores sindicalizados, ya que estas pausas en las actividades “no son vacaciones, sino que se trata de una medida para evitar el contagio”.

El edil capitalino agregó que en la ciudad de Oaxaca de Juárez los servicios básicos como recolección de basura, barrido y seguridad pública se ofrecen de manera normal y se trabaja al 100 por ciento en el Municipio.

Además, a manera de fortalecer las acciones sanitarias, se instrumentará un protocolo de medidas profilácticas para la prevención de la transmisión del coronavirus COVID-19, en los 14 mercados y dos espacios públicos municipales. Explicó que esta medida consistirá en la aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura en los accesos de los espacios comerciales, asimismo –mencionó– se coordinan acciones con los 13 agentes municipales y de policía de la Verde Antequera.

Exhortó a las y los capitalinos a no entrar en pánico, así como usar las líneas telefónicas habilitadas para reportar cualquier indicio de síntomas y cuidar a sectores vulnerables como las personas adultas mayores.

Por último, recordó que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez cuenta con un Centro de Información y Orientación sobre el COVID-19, que tiene el objetivo de atender las inquietudes de la población y emitir recomendaciones sanitarias para el bienestar de la comunidad. Cuenta con cuatro líneas telefónicas: una línea fija con el número 951 501 22 82 y tres teléfonos celulares con los números 951 146 7697, 951 230 0855 y 951 270 9285 y da atención las 24 horas del día, de lunes a domingo.

