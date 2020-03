A pesar de contingencia, continuarán actividades masivas en Huatulco hasta el próximo lunes

-A pesar de las medidas señaladas por el gobierno federal y estatal por la contingencia del COVID-19, anunció el edil que será hasta el 23 de marzo que se suspendan las actividades

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El edil de Santa Maria Huatulco

Giovanne González García, ha sido fuertemente criticado en redes sociales, por realizar actividades masivas como pelea de gallos, expoferia, calenda, jaripero, entre otros, a pesar de las recomendaciones emitidas por la contingencia del COVID-19.

Por lo que este viernes el edil, emitió un video donde señala que a partir del 23 de Marzo se realizará en su municipio, la cancelación de eventos masivos como medida de prevención ante el coronavirus.

Esto, a pesar de que desde el 12 de marzo el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa señaló como medida preventiva, suspender las actividades y eventos masivos para evitar la posible propagación de este virus.

Y es que en las redes sociales del municipio costeño se dio a conocer que las actividades iniciaron desde el 18 de marzo y que durarán hasta el 22, un día antes de que sean acatadas las recomendaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario