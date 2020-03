A partir del lunes, licencias para conducir en Tuxtepec, solo se tramitarán mediante citas

-A través del sistema podrán tramitar la cita, e imprimir la hoja de pago

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al igual que otras dependencias estatales y federales, en donde haya mucha concentración de personas, el módulo de licencias de la Secretaria de Movilidad cambiará la modalidad para que los automovilistas tramiten su licencia.

El Responsable del módulo de las licencias David Sandoval, dijo que se atenderán por citas, y el modulo permanecerá cerrado, y únicamente atenderán por citas que podrá tramitar el propio contribuyente.

Agregó, “únicamente pasará una persona por cita, lo que es el interesado, máximo vamos a tener de 4 a 5 personas dentro de la oficina”.

Señaló que el mismo sistema va a ir autorizando el número de personas que van a ir atendiendo, y al parecer serán en

tre 50 a 60 las que podrán hacer el trámite de manera diaria, y solo acudirán a tomarse la foto, dependiendo la hora y el día, ya que desde su hogar deben de imprimir la hoja de pago, ir a banco y por último ir al módulo.

En caso de que alguien acuda sin cita, dijo el responsable que ya sería a criterio de ellos si lo atienden o no, debido a que muchas personas vienen de comunidades, y es más difícil para ellos.

