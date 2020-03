Trabajadores de limpia pública de Oaxaca, exigen cubrebocas y gel antibacterial para laborar

Aseguran que ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, no han recibido ningún tipo de herramientas de prevención

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del departamento de limpia pública del municipio de la ciudad de Oaxaca, marcharon este jueves de la calzada de la república a la Plaza de la Danza, para exigir implementos como cubrebocas y gel antibacterial para realizar sus labores, ante la contingencia sanitaria en el estado por el COVID-19.

Pablo Gómez representante del sindicato 3 de marzo, dijo que ya se ha hecho la solicitud por escrito, sin embargo no han obtenido respuesta por parte del municipio.

A su llegada al palacio municipal se encontraron con un grupo de policías que resguardaban el acceso a dicho inmueble y se les pidió que formaran una comisión para ingresar a palacio, sin embargo los manifestantes se inconformaron por lo que a empujones, ingresaron al patio central de dicho inmueble.

Los manifestantes pidieron un diálogo con el presidente municipal, ya que no quisieron hablar con ninguna otra autoridad del municipio capitalino y al no encontrar eco a su demanda, iniciaron un bloqueo con los carros recolectores de basura sobre la calle de Morelos, la cual se ubica a un costado del palacio municipal y también amagaron con iniciar un paro indefinido de labores.

