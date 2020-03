Se moviliza CODEP por segundo día en Oaxaca, instalan plantón en el zócalo

-Exigen la destitución del Fiscal y que se liberen recursos para sus proyectos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo se movilizó el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), en la ciudad de Oaxaca, para exigir solución a sus demandas, una de ellas es la destitución del Fiscal General de Oaxaca Ruben Vasconcelos Méndez.

Otras de sus demandas tiene que ver con solución a diversos temas en materia de justicia y la liberación de los recursos para las obras que prometió el gobierno del estado para las comunidades en dónde tienen presencia.

Cabe mencionar que este miércoles 18 de marzo marcharon del monumento a la madre hacia el zócalo capitalino, en dónde instalaron un plantón, incluso ahí pasaron la noche en las jardineras y por la mañana de este jueves 19 de marzo bloquearon los accesos al palacio de gobierno.

Cuando la marcha llegó al zócalo, integrantes de la organización retiraron las vallas de manera violenta, para que algunos de ellos se instalaran en ese lugar, así como exigir atención por parte de las autoridades estatales a sus demandas.

En el zócalo capitalino el CODEP instaló un baño público, para ello retiraron la tapa de una coladera, para que ahí se fueran sus desechos, situación que fue criticada por las personas que a diario pasan por ahí, además de violar las normas sanitarias.

Luego de unos minutos, las autoridades instalaron una mesa de diálogo con la organización, sin embargo al no tener respuesta a sus peticiones, decidieron retirarse para irse a bloquear cuatro puntos de la capital, entre ellos el crucero de cinco señores, el estadio de béisbol y el parque del amor.

