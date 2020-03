Por Covid-19, trabajadores de CDMX podrán trabajar desde casa

Los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México de alcaldías y órganos desconcertados podrán trabajar en casa o faltar si sufren comorbilidades o tienen que cuidar a sus hijos, informó Claudia Sheinbaum.

Excelsior

“Si los niños y niñas no irán a la escuela a partir del próximo lunes, particularmente los de educación básica, no queremos que vengan los niños al trabajo. Les estamos dando la facilidad para que se queden en sus casas”, señaló en rueda de prensa.

La jefa de gobierno explicó que las personas tendrán que inscribirse a una plataforma para que obtengan el permiso de faltar y que no se les descuente el día. Esto a excepción de trabajadores del sistema penitenciario, seguridad ciudadana, bomberos, protección civil y de salud.

Sin embargo, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o que padezcan hipertensión, diabetes u otras enfermedades crónicas que laboren en las instituciones anteriores podrán pedir autorización de su instancia para faltar.

Informó que además, a partir de la próxima semana, los servicios principalmente de tesorería van a posponerse, sobre todo la realización de pagos para que las personas no tengan que acudir a cajas. Para esto, dijo, se ampliarán fechas de pagos.

Señaló que con estas medidas se espera que entre el 30 y 35 por ciento de los trabajadores públicos o funcionarios dejen de asistir.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario