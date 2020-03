Pese a contingencia sanitaria, se realizará Equinoccio de Primavera en Tuxtepec

-La cita es para este viernes 20 de marzo en la colonia El Castillo y se respetarán las medidas de prevención entre los asistentes.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Todo se encuentra listo para la realización del Equinoccio de primavera este viernes 20 de marzo, que se realiza en el montículo del templo Náhuatl en la colonia El Castillo de esta ciudad, así lo dio a conocer Margarita Hernández Velasco, Coordinadora General del evento.

En lo que respecta a la suspensión de eventos masivos en la región debido a la contingencia por el Coronavirus, señaló que el proyecto sigue adelante, pues mencionó que será al aire libre, asegurando que hay poco riesgo de que las personas puedan ser afectadas por esta enfermedad.

Mencionó que los Tuxtepecanos, tienen cierta reserva por esta epidemia, sin embargo dijo que se estará respetando las recomendaciones que exige la Jurisdicción sanitaria como evitar el saludo y no exponerse al contacto físico con otras personas.

Aseguró que esta situación que está viviendo el país ya la han vivido en años anteriores, como el caso de la influenza, sin embargo mencionó que en Tuxtepec no ha habido hechos que lamentar y que esta situación se viene originando de la misma manera, por lo que indicó que solamente se debe de trabajar con la medida de la prevención, pero sin causar pánico para que esta epidemia no llegue a Tuxtepec.

En lo que respecta a este evento que ya se va convirtiendo en toda una tradición, comentó que se está buscando que el equinoccio de primavera esté apegado a la cultura náhuatl, pues aseveró que se busca darle originalidad para conservar esta cultura de la cual descienden los Tuxtepecanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario