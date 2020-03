Pedirán a transportistas de Tuxtepec, desinfectar unidades

-Esto como parte de las medidas de prevención, por el coronavirus

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que es el servicio de transporte público uno de los más usados por la ciudadanía, Director de Enlace del Transporte público de Tuxtepec, Antonio Figueroa Bravo, puntualizó que van a dialogar con los concesionarios de urbano, para que diariamente desinfecten las unidades, como parte de las recomendaciones que emite el sector salud, esto tras la contingencia por el coronavirus.

Señaló que hasta el momento no ha dialogado con los trasportistas, pero en las próximas horas pedirá a los concesionaros que desinfecten las unidades, especialmente el pasamanos y en los asientos, y así estén desinfectados para quienes los utilicen.

Y es que en algunos puntos del país, los concesionarios han optado por fumigar urbanos antes de salir a las rutas, sin embargo en el municipio podrían optar por desinfectarlos, siempre y cuando todos los concesionarios lo determinen.

En cuanto al servicio de taxis, el Director de enlace, dijo que algunos taxistas le ofrecen al usuario, gel antibacterial y lo que pretenden es que la mayoría o todos tengan gel antibacterial, pero además que también desinfecten sus unidades, y así con esto evitar que la Cuenca se mantenga sin casos de coronavirus.

