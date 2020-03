Pedirán a comerciantes de Tuxtepec, seguir recomendaciones por coronavirus

-Les sugieren que haya gel antibacterial en los negocios y evitar la aglomeración

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante las diversas recomendaciones que ha sugerido al Jurisdicción sanitaria número 3, ante los casos de coronavirus que hay en el país, en el municipio el Director de Comercio Jimmy Santos, señaló que van a visitar todos los locales para que tomen en cuenta varias medidas, como son la de tener gel antibacterial, así como evitar la aglomeración de personas.

Agregó que en los bancos ya están tomando medidas como son las de evitar que haya muchas personas en el interior, y solo permiten el acceso de 10 personas; otras medidas son la de usar el gel antibacterial tanto para el personal como para los clientes que lleguen a cualquier establecimiento.

Será a partir de este viernes que se visite comercio por comercio, o en su caso con cada uno de los propietarios y con esto evitar reunir a varios empresarios; así mismo se reunirán con CANACO, para mencionarles la importancia de estas acciones.

En cuanto a los ambulantes, señaló que hablarán con los líderes y así también este gremio tome en cuenta las medidas que emite el sector salud.

El director de comercio, puntualizó que van a supervisar que tanto el comercio establecido como los vendedores ambulantes, y tomen en cuenta varias medidas de prevención, y con esto evitar casos en la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario