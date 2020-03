OMS confirma inicio de primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el miércoles el inicio del primer ensayo clínico de la vacuna contra Covid-19, sólo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus.

El Universal

Explicó también que múltiples ensayos clínicos pequeños, en los que se utilizan diferentes metodologías, “no brindan la evidencia clara y sólida” que la ciencia necesita para conocer los tratamientos que pueden ayudar a salvar vidas.

Es por ello que la OMS y sus socios organizan un estudio transversal de varios países para que la información pueda ser compartida entre sí. “Este ensayo proporciona tratamientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen”, dijo en un comunicado.

En el estudio, denominado Solidarity, participará Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia. “Confío en que muchos más se unirán, sigo inspirándome en las numerosas manifestaciones de solidaridad de todo el mundo”, afirmó.

El máximo representante de la OMS, por otro lado, señaló que hasta el momento, el Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 ha recaudado más de 43 millones de más de 173 mil individuos y organizaciones, pocos días después de su lanzamiento.

Prueba de vacuna para el Covid-19 en EU.

Empresas farmacéuticas y laboratorios de investigación trabajan contra reloj para encontrar vacunas y tratamientos contra el nuevo coronavirus que se extiende por todo el mundo.

El primer ensayo clínico en Estados Unidos para probar una vacuna contra el nuevo coronavirus empezó el lunes en Seattle, indicaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

La vacuna se llama mRNA-1273 y es obra de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses y de la empresa de biotecnología Moderna, con sede en Cambridge, en el estado de Massachusetts.

Los participantes en el ensayo deberán pasar por distintas fases para determinar si la vacuna es eficaz y segura.

Se prevé que esté lista en un año y medio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario