Murió hombre sospechoso de tener Covid-19; SSa lo confirmará

Un adulto mayor que esperaba resultados para saber si contrajo coronavirus falleció, por lo que ahora se esperan los resultados para saber si murió a causa de Covid-19, informó José Luis Alomía, director de Epidemología.

“El día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso, de este grupo de 448 personas que esperan resultado, hubo una defunción, estamos esperando el resultado en transcurso de la tarde, estamos esperando para ver si en algún momento este caso pudiera ser confirmado”, afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario añadió que el hombre, de 74 años de edad, viajó a Estados Unidos y padecía hipertensión arterial desde hace 15 años.



“Tuvo antecedente de viaje a Estados Unidos, es un adulto mayor de 74 años de edad y con antecedente de 15 años de padecer hipertensión arterial.”

Los factores de riesgo que habíamos comentado en últimas semanas que pueden desencadenar una enfermedad grave y lamentablemente el deceso”, explicó el funcionario.

Alomía reiteró que no está confirmado que la persona se hubiera contagiado de coronavirus, por lo que dijo que es necesario esperar los resultados de las pruebas que se le realizaron. Autoridades de salud reportaron que suman 164 casos confirmados de coronavirus, 448 sospechosos y sólo una muerte por la enfermedad.

