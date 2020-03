Módulo de credencialización del INE en Tuxtepec, solo atenderá a través de citas

-En lo que resta de la semana atienden sin cita, pero dejan pasar únicamente de 10 a 13 personas en la sala de espera

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la contingencia que se vive en el país, y luego de los casos confirmados de coronavirus en el estado, la junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) está implementando algunas medidas preventivas en el módulo de credencialización, informó el Maestro Roberto Granillo Vocal del Registro Federal de Electores.

Entre las medidas que están tomando son que en el área de espera solo están ocupando el 30% esto es que únicamente dejaron de 10 a 13 sillas que son el número de personas que estarán en la sala, esperando ser atendidos y una vez que se desocupe un lugar ingresará otra persona.

Sin embargo como afuera no se tiene un control, han decidido que a partir del 23 de marzo únicamente se atenderá con citas, esto es que ingresarán a través de la pagina del INE y programar su cita, o bien a través del INETEL.

Respecto al módulo itinerante, a partir del lunes va a dejar de dar servicio a los ciudadanos, por lo tanto ya están informando a los municipios para que a su vez también lo den a conocer a sus habitantes, ya que durante el mes de marzo y abril ya tenían algunas fechas agendadas.

Pidió a la población hacer su cita a través de la página del INE, ya que de no tener su cita programada no serán atendidos.

Así mismo, habrá algunos cambios en las actividades de la junta distrital, en lo que respecta a las reuniones, ya que se van a suspender y será a través de video llamadas o llamadas.

