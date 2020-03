Localizan dos cuerpos en Miahuatlán

Redacción

La tarde de este jueves fueron localizados dos cuerpos de un hombre y una mujer al interior de un vehículo en el paraje El Tecolote, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

De acuerdo con los primeros reportes, se encontraban al interior de un vehículo Tsuru con placas de circulación del Estado de México.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Oaxaca y la Policía Estatal para iniciar investigaciones, se sabe que ambas personas al momento que fueron localizadas presentaban disparos de arma fuego en el cuerpo.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario