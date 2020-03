La Cuenca se queda sin balnearios, cierran por coronavirus

-Centros ecoturísticos de la región, se suman a cuarentena y cierran sus puertas San Mateo Yetla, Cerro Marin, Rancho Grande y Nuevo Palantla.

Valle Nacional, Oaxaca.- Los centros ecoturísticos y recreativos que existen en Valle Nacional, se sumarán a la cuarentena que busca establecer el ayuntamiento municipal y el sector Salud, ésto como medida de prevención para no permitir el acceso del COVID -19 que podría afectar la estabilidad social y económica, en caso de una contingencia a causa de la propagación de este mal.

Esta medida se tomó luego de que el presidente Municipal Rey Magaña García, se reuniera con los distintos Comités de estas áreas de esparcimiento, por lo que se informa que la zona ecoturística de San Mateo Yetla, Cerro Marin, Rancho Grande y Nuevo Palantla, permanecerán cerradas desde los primeros minutos de este viernes aceptando la sugerencia de las autoridades municipales pues se busca salvaguardar la integridad de la población entera a pesar de las pérdidas económicas que esto generaría, sobre todo por ser temporada alta por el turismo que se concentra debido al puente vacacional de la semana santa.

Sera hasta este jueves cuando los comités se presenten ante la asamblea general de sus comunidades para informar esta decisión, esperando que sea del entendido de todos, aunque reconoció que este cierre de poco más de un mes afectaría al comercio local, ya que muchas familias esperaban vender sus productos para obtener una remuneración económica y contribuir al sustento de la familia y que ahora no podrán hacerlo, sin embargo se dijo que es comprensible esta situación para poder proteger a sus seres queridos.

Aunque sin especificar una cifra, se comenta que las pérdidas por este cierre de centros recreativos se presumen que podrían ser millonarias debido a la gran cantidad de persona que asisten a estos lugares por esta temporada año con año, dejando una derrama económica considerable para la economía local de esta zona.

Uno de los que aún no se ha pronunciado a favor de esta cuarentena es el balneario Zuzul, sin embargo podría ser que en las próximas horas también se sume a esta medida de prevención luego de que el presidente del Comité de este lugar Maximiliano Antonio se reuniera con Moisés Montalvo Asprón

jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 3 con sede en Tuxtepec, para conocer la gravedad del asunto por el Coronavirus y poder informar a su pueblo de esta decisión.

