Habilita Sector Salud Oaxaca, líneas telefónicas exclusivas para atender casos relacionados con COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de marzo de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Secretaría de Salud Federal habilitaron líneas telefónicas para atender aquellas personas que presenten signos sospechosos por coronavirus COVID-19, por lo cual el secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla, exhortó a las y los oaxaqueños a hacer uso responsable de los mismos.

Los números habilitados por los SSO -como parte de la estrategia del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, para evitar la propagación de esta epidemia- son:

951 516 82 42

951 516 12 20

Mientras que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), instancia dependiente de la Secretaría de Salud Federal activó el número:

800 004 48 00

Casas Escamilla puntualizó que este servicio debe ser utilizado únicamente en caso de presentar fiebre de 38 grados centígrados, tos, dolor muscular, de cabeza, en articulaciones, y dificultad para respirar, así como tener antecedentes de haber viajado al extranjero o haber tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado del virus en los 14 días previos a los síntomas.

Por lo anterior, señaló que es importante que la población evite saturar las centrales telefónicas tanto locales como la nacional, en caso de no presentar ninguno de los malestares antes mencionados, ya que esto demora la asistencia de los posibles casos que se puedan reportar.

Casas Escamilla explicó que el personal que atiende este servicio está capacitado para orientar y brindar información sobre dónde acudir para la toma de muestra, de casos probables o de atención médica inmediata.

Señaló que si la prueba da positivo y el cuadro se presenta en forma moderada o severa, será remitida a una unidad de salud para su ingreso inmediato, en donde se le brindará la atención que contribuya a la buena evolución clínica del paciente; así como garantizar los niveles adecuados de prevención y control de la infección para sus contactos o familiares.

Además si la o el paciente es positivo pero su sintomatología es leve, se continuará el aislamiento domiciliario, en donde se estarán monitoreando los síntomas, y se hará una búsqueda de interacciones sociales para el seguimiento epidemiológico.

Agregó que “las y los oaxaqueños debemos actuar de forma consciente, sabemos cómo podemos evitar la propagación del COVID-19, nos toca aplicar cada una las medidas preventivas. Aplicar la sana distancia hoy, es vital”.

Hizo énfasis que toda la población debe acatar las indicaciones de especial protección como son: el lavado de manos con agua y jabón constantemente, toser o estornudar en un pañuelo desechable o cubriéndose con el ángulo interno del codo, usar gel antibacterial, evitar tocarse la boca, nariz y ojos. Además de ventilar las habitaciones y limpiar las superficies con jabón y cloro.

Resaltó que las recomendaciones son las mismas para toda la población; sin embargo, es necesario extremar precauciones para las personas adultas mayores y quienes padezcan alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, ya que tienen más probabilidades de desarrollar el padecimiento en etapas graves.

Finalmente, pidió a la ciudadanía que en caso de presentar síntomas respiratorios, mantenerse en casa y evitar asistir a lugares con alta concentración de personas para prevenir contagios.

