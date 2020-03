Gobernadores de NL, Coahuila y Tamaulipas anuncian medidas conjuntas para hacer frente al Covid-19

En rueda de prensa los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas informaron que realizarán medidas conjuntas para hacer frente al coronavirus.

Miguel Ángel Riquelme, señaló que ayer se cerraron antros, bares y espacios públicos, además de la cancelación de eventos culturales y deportivos y se reanudarían tentativamente hasta el mes de abril.

También mencionó que identificarán a los pasajeros de los vuelos provenientes de zonas de riesgo para someterlos a una revisión.

En el tema de los migrantes informó que fortalecerán los filtros sanitarios.

Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, comentó que adoptarán medidas extraordinarias para prevenir más contagios.

Los temas del acuerdo al que llegaron son los siguientes:

Justificación técnica para la solicitud de recursos económicos ante la Federación

Homologación de esfuerzos en el tema de escuelas, aeropuertos, centros recreativos, parques, penales, empresas y comercios.

Coordinación y atención a migrantes debido a que entre las tres regiones cuentan con 25 mil indocumentados estacionados.

También hizo un llamado al Instituto nacional de migración para que se responsabilice del tema.

Además, los tres funcionarios solicitarán una reunión de trabajo con las autoridades de Texas en el tema fronterizo.

Los voceros del tema de los tres estados serán sus respectivos secretarios de Salud.

