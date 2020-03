El equinoccio de primavera 2020 llega más temprano que nunca en 124 años

El equinoccio de primavera viene con dos características notablemente diferentes en 2020: una triste y otra feliz.

CNN español

Primero, la forma inevitable en que la pandemia de coronavirus ha remodelado casi todos los aspectos de la vida. Y eso incluye la cancelación de los rituales y celebraciones anuales de equinoccio en todo el mundo, incluidos lugares populares como Stonehenge en Inglaterra y Chichén Itzá en México.

Pero en una nota mucho más brillante, el Sol y la Tierra continúan su negocio eterno sin obstáculos por un virus, y este año estamos dando un pequeño salto en las cosas.

Esta es la llegada más adelantada del equinoccio de primavera en 124 años. Llegó el jueves 19 de marzo a casi todas las Américas. Gran parte del resto del mundo verá su llegada en las primeras horas del viernes 20 de marzo.

Estamos en esto juntos.



Así que todos compartiremos algo más en nuestra soledad de distanciamiento social: un glorioso y casi perfecto equilibrio entre el día y la noche en todo el mundo. Desde el ecuador que se extiende hasta los polos, todos obtendrán aproximadamente 12 horas de cada uno.

Para las personas en el hemisferio norte que han estado temblando durante un invierno oscuro e incluso en épocas más oscuras, el equinoccio de primavera promete días más largos, aumento del calor, un estallido de flores y más tiempo al aire libre (casi dos metros de distancia, por favor).

Para las personas en el hemisferio sur, especialmente en Australia devastada por el fuego, trae el bendito alivio de un otoño más fresco.

A continuación, veremos algunos de los datos científicos y los hechos detrás de él y aprenderemos más sobre por qué estamos llegando antes de lo habitual este año.

El equinoccio de primavera tiene otro nombre.



Si alguna vez escuchas a alguien decir “equinoccio vernal”, significa lo mismo.

El término equinoccio proviene de la palabra latina “equinoxio”, que significa “igualdad entre el día y la noche”. Y vernal también viene del latín y significa primavera.

Los equinoccios no son exactamente “iguales”.



Resulta que en realidad tienes un poco más de luz diurna que oscuridad en el equinoccio, dependiendo de dónde estés en el planeta.

¿Cómo sucede eso? Como explica el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., las “casi” horas iguales de día y de noche se deben a la forma compleja en que se mide un amanecer y la refracción de la luz solar en nuestra atmósfera.

Esta curvatura de los rayos de luz “hace que el sol aparezca sobre el horizonte cuando la posición real del sol está debajo del horizonte”. El día es un poco más largo en latitudes más altas que en el ecuador porque tarda más en salir el sol y ponerse más cerca de los polos.

Obtienes esa división día/noche verdaderamente igual unos días antes del equinoccio de primavera oficial. Eso se llama equilux.

¿Exactamente cuándo sucederá el equinoccio de primavera 2020?



Francamente, es un poco complicado: el lugar donde vives en el planeta Tierra determina si tendrás equinoccio de primavera el jueves 19 de marzo o el viernes 20 de marzo.

Si quiere ser totalmente preciso, el equinoccio de primavera 2020 tendrá lugar a las 3:49 UCT (hora universal coordinada) el viernes 20 de marzo. Si vives en Londres, es fácil de convertir: son las 3:49 a.m., hora local. Si vives en Hong Kong, son las 11:49 a.m., hora local.

Pero si vives en Los Ángeles, eso será a las 8:49 p.m. local y te regresa al 19 de marzo.

El equinoccio más adelantado en más de un siglo.



Si te sorprende que el equinoccio de primavera no caiga el 20 o 21, es por una buena razón. Tienes que ir a 1896 para tener un equinoccio tan temprano, según el Farmers Almanac.

¿Por qué? Bueno, eso es aún más complicado que averiguar qué día es. Involucra cómo los años bisiestos, los siglos bisiestos, el calendario gregoriano y la velocidad de rotación de la Tierra no se alinean con precisión y cómo y cuándo hacemos ajustes periódicos para sincronizar las cosas tanto como sea posible.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario