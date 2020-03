Denuncian segundo caso de acoso en Tecnológico de Tuxtepec

-Estudiantes se manifestaron colocando pancartas en el acceso principal del plantel

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Por segunda ocasión en menos de siete días, estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtepec, volvieron a denunciar acoso por parte de personal de la institución, para ello colocaron pancartas en el acceso principal.

Algunas pancartas decían “si habla una, se desata la ola”, “quiero seguir mi vida sin sentirme acosada” “no te cohibas, no estás sola, no te quedes callada, somos una sola voz” “ya no más silencio, habla, grita, que yo te apoyo, yo te creo”, incluso algunas de estas pancartas tenían el nombre de sus presuntos acosadores.

Cabe mencionar que el pasado 13 de marzo se hizo la primera denuncia pública de acoso en la máxima casa de estudios de Tuxtepec, en esa ocasión las manifestantes fueron atendidas por la directiva de la institución y como acuerdo se puso a disposición a la persona en cuestión al área de recursos humanos.

Incluso el Director del plantel Santiago Torres Loyo, dijo en aquella ocasión que al trabajador señalado se le iniciará un proceso administrativo y se le retiró del laboratorio de ingeniería civil que es dónde prestaba sus servicios como auxilar académico.

En otros temas la dirección del TNM Tuxtepec, emitió un comunicado en el que informa que se suspenden labores a partir de este viernes 20 de marzo, para los estudiantes del sistema sabatino y dominical, tendrán que acudir al plantel para recibir indicaciones en su horario habitual.

Asimismo se dio a conocer que las titulaciones, entrega de documentos y fichas para alumnos de nuevo ingreso se atenderán de acuerdo a lo establecido en las últimas fechas.

