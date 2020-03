Aprueba Cabildo receso laboral de personal sindicalizado del Ayuntamiento de Oaxaca por COVID-19

-Se mantendrán al 100% los servicios básicos municipales como seguridad pública y limpia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de marzo de 2020.- Con un llamado a la ciudadanía de Oaxaca de Juárez a asumir una actitud responsable y respetar las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, en Sesión Ordinaria de este miércoles, el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó por mayoría un punto de acuerdo con el que se decreta un receso laboral para alrededor de 1 mil 500 empleados sindicalizados, a partir del jueves 19 de marzo, como medida preventiva hasta en tanto subsista la contingencia a causa del coronavirus.

Este punto de acuerdo contempla que las áreas operativas del Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que por naturaleza de sus actividades deben de prestar los servicios públicos indispensables, continuarán laborando de manera normal. Una vez que las autoridades competentes en la materia decreten el fin de la eventualidad, el Presidente Municipal de la ciudad capital, Oswaldo García Jarquín, informará la reanudación de labores.

El edil explicó que esta medida es para evitar aglomeraciones en las instalaciones municipales; explicó que a pesar de la medida, todas las áreas del Ayuntamiento seguirán operando con personal, mediante diversos esquemas. En tanto, los servicios de seguridad pública y limpia se continuarán prestando al 100 por ciento en toda la ciudad.

“Pido a los primeros colaboradores que se van a retirar a sus domicilios, a que lo hagan de una manera muy responsable, no son vacaciones, se trata de una medida para evitar el contagio”, mencionó y recalcó que, quienes continúen laborando, seguirán las recomendaciones de autoridades sanitarias para aminorar los riesgos de contagio del COVID-19 entre la ciudadanía y colaboradores municipales.

Al respecto el regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento y de Modernización Administrativa y Servicios Ciudadanos, José Manuel Vázquez Córdova, indicó que en el portal oficial del Ayuntamiento se encuentran formatos y documentos de los 326 trámites municipales, que están a disposición de la ciudadanía para evitar traslados innecesarios en esta etapa de contingencia.

La Regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval, destacó la información difundida por el Ayuntamiento con base en documentos generados por la Organización Mundial de la Salud para atender la contingencia y evitar con ello las falsas noticias. Recordó además los números telefónicos del Centro de Información y Orientación sobre COVID-19 del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez: 951 146 7697; 951 230 0855, 951 270 9285 y la línea fija (951) 501 2282.

Asimismo como medida de prevención ante la contingencia, a propuesta del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, las y los regidores acordaron que las sesiones de este órgano colegiado sean con restricciones para el acceso al público en general durante esta etapa de contingencia, además para cumplir con la obligación de publicidad de este acto se instruyó a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas para que se transmitan de manera electrónica.

De manera unánime el Cabildo Municipal aprobó un tercer punto de acuerdo del regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento y de Modernización Administrativa y Servicios ciudadanos quien, ante la contingencia por el COVID-19, propuso extender hasta fin de año la actualización del Padrón de Contribuyentes y los derechos para el pago de licencias. El presidente municipal sumó a esta propuesta un estímulo fiscal de 5% adicional en pago de derechos de giros blancos, comercios y el resto de negocios para mitigar un poco el efecto de la contingencia sanitaria y en apoyo a la economía de empresarios, de micronegocios y la ciudadanía.

El regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en vía Pública, Luis Arturo Avalos Díaz Covarrubias, al reiterar las medidas asumidas por el Ayuntamiento para proteger a la ciudadanía, dijo que están vigentes programas como Mercado Limpio, Manos Limpias y Manejo Higiénico de Alimentos en los mercados públicos municipales para consolidar los hábitos higiénicos. Además, se reforzarán las acciones con la distribución de gel antibacterial y toma de temperatura a locatarios y visitantes, sobre todo por la importancia que tendrán estos centros comerciales durante la contingencia.

En otro orden de ideas, la regidora Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez y los regidores Luis Zárate Aragón y José Manuel Vázquez Córdova, propusieron reconocer como Zona de Textiles Artesanales a la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. El punto de acuerdo se centra en promover, capacitar y difundir a los artesanos de esa agencia para generar empleos e impulsar a ese colectivo de artesanos. Esta propuesta fue enviada a comisiones para su análisis.

Al respecto, la regidora de Bienestar Social y Población en Condición Vulnerable y de Juventud, Deporte y Recreación, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz, compartió que los artesanos de Pueblo Nuevo tienen 18 años de buscar el reconocimiento.

Por último, las y los miembros del Cabildo avalaron el dictamen a través del cual reconoció la elección de Jaime Alberto Cruz Varela como nuevo agente municipal en San Felipe del Agua y la cual se llevó de manera pacífica y como ejemplo de convivencia democrática realizada a través de Sistemas Normativos Interno, “por ello felicito a la comunidad, a la Dirección de Gobierno y subdirección de Agencias y Colonias”, señaló el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario