Anuncia Murat acciones para evitar cierre de empresas y desempleo, ademas de escasez de productos por contingencia del COVID-19

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, anunció 4 acciones integrales de alto impacto para evitar que la economía estatal y regional se colapse, ante la cuarentena generada por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Dijo que con las acciones económicas se busca fortalecer a las empresas privadas para evitar cierre de empresas y despido de trabajadores, y detener cualquier problema por la escasez de productos en tiendas departamentales.

Detalló que en conjunto, se esta inyectando a la economía apoyos directos por 180 millones de pesos, a fin de fortalecer al sector económico, que podría verse perjudicado debido a la parálisis de actividades públicas y privadas, y dar certidumbre a las familias ante el aislamiento en sus domicilios a fin de evitar contagios por el COVID-19

Dijo que través de la Secretaría de Finanzas, se otorgará un estímulo fiscal del 50 por ciento en el segundo bimestre, (marzo-abril) en el impusto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, y a las empresas que acrediten mediante sus declaraciones de impuestos del 2019 que sus ingresos disminuyeron, en ese mismo periodo al menos un 50 por ciento.

Murat resaltó que esta medida tan solo implica solo un beneficio cercano a los 104 millones de pesos y adelantó, que se ampliará dependiendo de la evolución de la contingencia.

Detallo que solo los beneficiarios tendran que presentar su escrito ante la Secretaria de Finanzas para que puedan ser sujetos del apoyo y ello evitara el despido de trabajadores y busca preservar en la medida de los posible las fuentes de empleo.

También adelantó que se entregará un apoyo económico del 100 por ciento en el segundo bimestre de este año, en el Impuesto sobre la Prestación de Servicios al Hospedaje, con lo que estarán inyectado a la economía local 13 millones de pesos directo a las empresas. Y también esta sujeto ampliaciones al segundo semestre para que Oaxaca se mantenga su posicionamiento como principal destino turístico.

En tercer lugar, buscar con el sector empresarial, que todas las tiendas de autoservicio realicen lo necesario para mantener el continuo abasto de productos básicos y artículos de limpieza y de primera necesidad que se requieren por la contingencia.

Como cuarta acción dijo que se suman la ejecución de más de 100 proyectos de obras que se emprenderán con el financiamiento de tres mil 500 millones de pesos a largo plazo que aprobó el Congreso del Estado, con el que se busca generar fuentes de trabajo, y explicó que por cada empleo que se genere de forma directa se producirán 5 indirectos, lo que impactará en la reactivación de mas de 5 ramas de la economía. Además de que se fortalecerán a las pequeñas empresas a fin de mantener la economía de las familias.

