Alista gobierno Plan DN-III-E por coronavirus

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que su administración ya prepara un Plan DN-III-E para afrontar la pandemia de coronavirus (COVID-19) en México.

En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador apuntó que su administración está preparada con recursos para afrontar los escenarios de esta pandemia.

“Estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, las camas suficientes en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere, ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito. Vamos a contar con el apoyo del Ejército, la Marina, con todo su personal médico e instalaciones, está todo el gobierno preparado”, apuntó.

El Plan DN-III-E, según la definición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes y entorno”.

López Obrador pidió a la ciudadanía no caer en la psicosis y el miedo, además de apuntar que no han tenido imprevistos para cambiar el plan que tienen para combatir la pandemia.

“No hemos tenido imprevistos, algo que nos haga cambiar, son las tres etapas, estamos preparados. Tenemos presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, no hay falta de recursos”, refirió.

“Lo más importante son las vidas de las personas, somos humanistas. Tenemos la confianza de millones de mexicanos, esto lo digo porque no dejan de haber campañas de desinformación”, dijo.

“No debe caerse en el miedo, la psicosis, que no perdamos la calma, hay un gobierno que protege al pueblo, ya no es el tiempo de antes de gobernantes irresponsables. Se están haciendo compras a buen precio, no vamos a permitir la corrupción”, argumentó.

