A partir de este lunes 23 de marzo inicia el receso escolar, informa el IEEPO

Este periodo deberá ser empleado para realizar un aislamiento voluntario y preventivo de las familias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de marzo de 2020.- El lunes 23 de marzo iniciará el receso escolar por 30 días en los 12 mil 102 planteles educativos de las ocho regiones de la entidad que se encuentran incorporados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), periodo que deberá ser empleado para realizar un aislamiento preventivo de las familias por la presencia del coronavirus (COVID-19), en el país.

A partir de las medidas sanitarias instruidas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca para prevenir contagios y propagación del COVID-19, 909 mil 463 estudiantes de educación básica de la entidad, suspenderán actividades en la aulas reanudando labores el 20 de abril.

La disposición indicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplica a los distintos niveles de educación especial, inicial, preescolar, primaria y secundaria, telesecundaria y secundarias generales, en sus modalidades de general, indígena y comunitaria, tanto en escuelas públicas como privadas, así como en las escuelas normales.

A partir del martes 24 de marzo, el personal docente y administrativo de las escuelas, también participará en el aislamiento voluntario y preventivo, salvo en las actividades esenciales como el pago de nómina, la limpieza al final del periodo o las que de no realizarse pusieran en riesgo o generen daño a personas o al servicio educativo.

Entre el último viernes del receso y el día de reanudación de clases se iniciará la limpieza del plantel; por lo cual los tiempos y organización serán definidos por la dirección de la escuela y la Comisión de Salud.

Ante el receso de 30 días, el IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, exhorta a las autoridades escolares, municipales y comités de padres de familia a tomar medidas y establecer acciones en los planteles para resguardar las instalaciones, equipos, material y documentación con el fin de evitar robos o actos vandálicos.

Entre las recomendaciones se encuentran que se organicen para que mediante comisiones se tenga la certeza que no sean sustraídos equipos de cómputo, material educativo y documentación durante este lapso.

Esta medida requiere la corresponsabilidad de las familias para lograr el aislamiento voluntario y preventivo, por lo que no deberán tener reuniones o asistir a lugares concurridos. Asimismo, es indispensable que tomen conciencia de las medidas de higiene que se deben mantener en los hogares.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario