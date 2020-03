Virtual desaparición provisional del Ayuntamiento de Teopoxco, Oaxaca

Redacción/Barra Informativa

Oaxaca, Oaxaca.- Listo el dictamen de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios, que preside el diputado Arsenio Mejía García, por el que se aprueba la desaparición provisional del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Teopoxco, en la región de la Cañada.

Dicha decisión se basa en la falta de disposición de la munícipe para acudir a los llamados del Congreso del estado y buscar una solución consensada con los pobladores de la demarcación.

De acuerdo a la minuta firmada entre los legisladores de la Comisión señalada y los comisionados de la población, se agotaron los tiempos para un acuerdo con la autoridad en cuestión.

Será en la próxima sesión ordinaria del pleno legislativo cuando se ponga a consideración del mismo el dictamen correspondiente.

