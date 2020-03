Videojuegos, gel antibacterial y condones; lo más vendido por pandemia

Con fuente MSN

La pandemia de Covid-19 ha provocado que diversos países opten por la cuarentena. Este confinamiento ha hecho que ciudadanos de todo el mundo compren al por mayor diversos productos. Aquí te presentamos los más populares.

Tan sólo en México, cientos de imágenes han circulado sobre compras de pánico donde los productos más solicitados son: papel higiénico, desinfectantes en aerosol y gel antibacterial.

Como ejemplo, Farmacias Similares vio un incremento en productos como cubrebocas (266 mil 342 más que la primera quincena de marzo del 2019) y vitamina C. De acuerdo con El Financiero, las mayores ventas las registró el gel antibacterial, con 35 mil 104 unidades más vendidas.

Estos productos no han sido los únicos, pues tan sólo en Tijuana, Baja California, se restringió la venta masivas de papel higiénico y desinfectantes.

Otro país de Latinoamérica que destaca por sus ventas es Argentina. De acuerdo con medios locales, desde el 12 de marzo se generó psicosis entre los ciudadanos.

Entre los productos más vendidos están: repelentes (por el dengue), gel antibacterial, jabón, cloro, papel higiénico y pañales.

El caso de Estados Unidos es considerado grave, pues además de productos de higiene personal, así como alimentos no perecederos, también se ha incrementado la venta de armas.

De acuerdo con la cadena Fox, en este país norteamericano se han vendido cinco veces más armas de fuego que lo normal.

El dueño de una tienda de armas narró a la cadena que en menos de dos horas, vendió 12 pistolas.

En España el panorama es parecido al de Latinoamérica, pues los termómetros, gel antibacterial, mascarillas o cubrebocas y guantes, reportan poco o nulo stock.

Y no sólo eso, pues en el ámbito del entretenimiento las descargas de aplicaciones y la venta de servicios en streaming -como HBO y Netflix- han aumentado en este país.

Consultas médicas y clases en línea, así como productos de software para facilitar el trabajo a distancia, también son productos que poco a poco elevan su demanda en España, de acuerdo con El País.

En el caso de China, los productos de salud, entretenimiento y cosméticos son los más demandados.

Tal es el caso del juego Ring Fit Adventure de Nintendo para su videoconsola Switch, es uno de los productos estrella al cuadruplicar sus ventas en las dos semanas anteriores al 20 de febrero, según Alibaba, el gigante del e-commerce chino.

En Australia los productos como gel antibacterial, analgésicos, alimentos enlatados y papel higiénico han sido los más demandados.

Esto escaló a tal grado que la policía australiana detuvo a dos mujeres debido a una pelea por papel higiénico en un supermercado de Sydney.

Alemania se unió a la histeria colectiva por la compra de papel higiénico y desinfectante para manos, de acuerdo con medios locales.

Las papas, las frutas y las verduras también han sido otros productos más demandados por los alemanes.

Sin embargo, eso no ha bastado para que los ciudadanos mantengan la calma. Por lo que mientras continúa propagándose el virus, también la histeria colectiva.



