Suspenden feria del Tejate de Oaxaca

-El anuncio lo hizo el Presidente municipal de San Andrés Huayapam

Jorge Acevedo

Huayapam, Oaxaca.-El Presidente Municipal de San Andrés Huayapam Nicolás Pacheco Santiago, informó que se pospone la edición número 21 de la feria del Tejate, que se realiza entre los últimos días del mes de marzo y los primeros del mes de abril, esto debido a la contingencia por el Covid-19 o coronavirus.

El edil hizo el anuncio por medio de un video que subió a las redes sociales del ayuntamiento de la región de los valles cenrtales, en el que especificó que se tomó esta decisión luego de las disposiciones por parte de las autoridades federales y estatales de suspender los eventos masivos.

Asimismo indicó que la decisión de posponer la feria del tejate, se tomó en coordinación con el grupo de mujeres productoras, quienes tomaron la decisión de la mejor manera, entendiendo la situación por la que atraviesa el país y sobre todo por los dos casos confirmados de Covid-19 en la región de valles centrales.

Finalmente pidió a la población estar pendiente de la información que vayan emitiendo en las plataformas del ayuntamiento, de las acciones que emprenda su gobierno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario