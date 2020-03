Se mantiene un caso sospechoso de coronavirus en la Cuenca

-La SSO informó que de van 16 casos en Oaxaca, 13 negativos, 1 sospechoso y 2 confirmados

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de Salud del gobierno de Oaxaca, dio a conocer que se han notificado 16 casos de coronavirus, de los cuales 13 han resultado negativos, dos confirmados y uno se mantiene en calidad de sospechoso, cabe mencionar que este caso sospechoso se ubica en la cuenca el Papaloapan.

Hace unos días se habían reportado algunas personas con posibles síntomas de Covid-19 en Tuxtepec, de los cuáles tres resultaron negativos y se mantiene uno en calidad de sospechoso, pues están a la espera de los resultados de los análisis que se enviaron a la Ciudad de México.

De acuerdo a la información dada por la Secretaría de Salud, la región de los valles centrales es en dónde se han presentado más casos con diez, ocho negativos y dos confirmados, le sigue la cuenca del Papaloapan con cuatro casos, tres nevativos y uno sospechoso, la sierra norte y la mixteca registran un caso cada región y ambos han salido negativos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario