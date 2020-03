Se confirman 2 casos de COVID-19 en Boca del Río, Veracruz; van 118 en el país

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria de Salud de Veracruz ha confirmado que dos personas, un hombre de 24 años y una mujer de 22 años, quienes se sabe regresaron del extranjero, dieron positivo a la prueba que les fue realizada del COVID-19 y ambos se encuentran en el municipio de Boca del Río.

La Secretaría de Salud confirmó 11 nuevos casos este martes, y hasta este miércoles, se cuenta con 118 casos de coronavirus confirmados en México y 314 sospechosos.

Los estados con más casos son:

La Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco y Yucatán.

