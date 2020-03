Renato Ibarra no continuaría en América y su nuevo destino estaría en Ecuador



Con fuente MSN

Aunque el jugador tiene contrato hasta 2023, el América tiene la intención de desprenderse de él después de que fuera detenido e investigado por la acusación de haber golpeado a su esposa, Lucely Chalá.

En días pasado el club manifestó en un comunicado que ya no piensan contar con el futbolista y luce complicado que le otorguen el perdón. Por ello, lo más probable es que Ibarra continúe su carrera en Ecuador.

De acuerdo con el reportero Jonathan Peña, el Barcelona de Guayaquil y el Emelec son los dos clubes interesados en el ecuatoriano. No obstante, el tema económico podría complicarlo pues América no recibiría menos de 5 millones de dólares.

Por otra parte, en días recientes circuló el rumor de que Tigres también podría tener acercamientos por Renato. De acuerdo con Rubén Rodríguez de Fox Sports, los felinos siempre han estado interesados en Ibarra y podría ser un posible destino.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario