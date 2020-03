Recomienda IEEPO a reforzar medidas preventivas en últimos días de clases y durante el receso escolar

La suspensión de actividades escolares es óptima en su tiempo, de acuerdo con la la Secretaría de Salud frente a la curva esperada del contagio

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de marzo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), recomendó a la comunidad escolar a que durante los últimos días de clases y en el periodo de suspensión de actividades escolares, determinado del 23 de marzo al 17 de abril, refuercen las medidas sanitarias y disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para la prevención y disminución del impacto de propagación del COVID-19.

Como lo ha indicado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, señaló que el receso escolar, no son vacaciones tradicionales y el objetivo es aislarse voluntariamente, tomar todas las recomendaciones de higiene y aprender desde el hogar.

A las y los directores de escuelas, se les pide fortalecer el filtro de corresponsabilidad al acceso del alumnado a los planteles; organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas y mantener la operación de la Comisión de Salud, después de la epidemia, para atender y cuidar otros temas de higiene y salud escolar, como es el caso de obesidad, hábitos saludables y otras contingencias sanitarias.

A través de una carta pública, el Secretario de Educación Pública indicó que en estos momentos de grandes retos para una vida sana escolar, las y los docentes tienen la oportunidad de demostrar que son los grandes agentes de transformación del país y que en ellos se tienen a las mejores manos, las mentes más lúcidas y los corazones más generosos para cuidar de nuestra comunidad.

Recomendó inculcar en las niñas y niños el aprendizaje del lavado correcto de las manos con agua y jabón continuamente; que no se saluden de mano, beso o abrazo, al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, entre otras medidas.

Para aprovechar el tiempo en el receso escolar, las opciones pueden ser la lectura; la escritura al narrar la experiencia que están viviendo, juegos de mesa como el ajedrez, y las conversaciones en familia.

La suspensión de actividades escolares es óptima en su tiempo, de acuerdo con la Secretaría de Salud frente a la curva esperada del contagio.

