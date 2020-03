Presidente de Valle lanza medida de prevención y sugiere suspensión de actividades del municipio

-Así lo dio a conocer en el taller que realizó la JSN3 para prevenir que el COVID-19 entre a este lugar.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este miércoles Rey Magaña García Presidente de Valle Nacional, en carácter de urgente se reunió con sus autoridades auxiliares y con el Sector Salud para tratar métodos de prevención ante una posible contingencia del COVID-19 en este lugar.

De manera contundente, sugirió a las autoridades auxiliares interrumpir todos los trabajos que se vienen realizando en las comunidades asi como eventos masivos y sociales, además de hacer presencia en lugares públicos solo si es obligatorio para evitar contactos entre personas, que pudieran ser portador de este virus.

Y es que reconoció junto con el Director del Hospital Comunitario de este lugar Fernando Ramírez Galarde, de que no existen las condiciones para tratar a los infectados mucho menos para contener una epidemia y es por eso, que explicó que es necesario la participación de todas las comunidades para conocer los métodos de prevención que ayuden a evitar contagios en el municipio.

A pesar de que un paciente contagiado podría ser atendido hasta Tuxtepec, dijo que sería insuficiente la capacidad de ese hospital debido a que la mayoría de los enfermos de toda la Cuenca y del estado de Veracruz, se concentran en ese nosocomio, por lo que mencionó que debe haber responsabilidad entre la población para proteger a sus familias y evitar a toda costa los contactos con otras personas y comentó que esto se puede lograr desde el interior de sus hogares.

Por otro lado se dio a conocer que el edil se reunió con comerciantes provenientes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y México para tratar este delicado asunto y tras varias horas de diálogo, se llegó al acuerdo de que estas personas van a permanecer hasta el viernes 20 antes de desalojar las calles, no sin antes de regresarle el pago que realizaron estas personas para establecerse en esta población.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario