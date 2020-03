Presidenta de Zimatlán, asegura que la SSO no le ha informado sobre posible caso de Coronavirus en su municipio

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- A través de un video la presidenta del municipio de la Ciénega Zimatlán Concepción Libia Hernández Castillo, aseguró que ni el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat ni el Secretario de Salud en el estado Donato Casas Escamilla, le han informado oficialmente sobre un caso de Coronavirus en la población.

Y es que en días pasados circuló un video en redes sociales en donde el Secretario de Salud, confirmaba dos casos de Coronavirus en la entidad,

Sin embargo, la presidenta dijo desconocer la veracidad de que uno de ellos era un habitante de su municipio ya que los SSO no ha emitido ningún comunicado oficial.

Según señalamientos de algunos pobladores, la persona afectada por Covid 19 no ha acatado las órdenes de permanecer en casa al menos durante 14 días con el objetivo de que logre recuperarse de la enfermedad y evitar contagiar a otros pobladores, sino que, al contrario, este sector de la población afirmó que el hombre ha continuado con sus labores cotidianas y ha sido visto en reiteradas ocasiones en la vía pública, mismo caso que una familiar directa.

Ante esto, la presidenta pidió al gobierno y a la Secretaria de Salud, le hagan saber de manera oficial sobre estos hechos, además de pedir a la población , no alarmarse y tomar las medidas de higiene y prevención necesarias así como evitar la desinformación.

