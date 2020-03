Por Covid-19, diócesis de Tuxtepec suspende actividades

-Esta disposición incluye las misas dominicales

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Diócesis de Tuxtepec decidió suspender diversas actividades, derivado de la contingencia por la que atraviesa el país y la entidad por la pandemia del Covid-19 o coronavirus y que se suma a las autoridades de los tres niveles de gobierno de suspender eventos en dónde haya concentración masiva de personas.

En un comunicado emitido por las autoridades eclesiásticas se decidieron suspender cualquier tipo de reunión pastoral o espiritual, tanto a nivel parroquial como diocesano, esta medida incluye retiros espirituales, fiestas patronales, peregrinaciones, novenarios, pláticas presacramentales, catequésis infantil y aclaran que estas actividades podrían ser reprogramadas en una fecha posterior.

Otra suspensión es la de las misas dominicales, para evitar que los feligreses se contagien del virus, también dijeron que los sacerdotes seguirán celebrando la Eucaristía de manera privada sin asistencia de fieles, esto se hará todos los días, principalmente los domingos.

Pese a estas disposiciones la diócesis ha decidido mantener abiertos los templos parroquiales, para que los fieles puedan acudir de manera ordenada y cuidando en todo momento evitar aglomeraciones, así como el mantener las normas de higiene y prevención que han emitido las autoridades sanitarias.

En el caso de las celebraciones litúrgicas agendadas, dijeron que éstas también podrán ser reprogramadas, sin embargo en caso de que no se pueda, tienen contemplado llevarlas a cabo bajo las indicaciones de protección y con grupos reducidos, esto mismo se hará con los funerales, a dónde sólo podrán asistir los familiares más cercanos y en lugares ventilados.

