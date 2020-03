Personal de dependencias en la región, se capacitan para implementar medidas de prevención

-La finalidad es evitar que haya mucha concentración de personas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que ya está confirmados 2 casos de Covid-19 en el estado, y buscan evitar que haya más, el Coordinador regional de atención ciudadana en la Cuenca del Papaloapan Víctor Virgen Carrera, señaló que se está capacitando al personal de las diversas dependencias para aplicar medidas de prevención en las oficinas regionales.

Dijo que hasta el momento no hay la instrucción de cerrar las dependencias en donde hay concentración de ciudadanos como la Semovi, registro civil, y otras más, sin embargo van a estar al pendiente de lo que decidan a nivel estado.

Puntualizó que estarán al pendiente de las instrucciones del Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, por lo tanto podrían suspender algunas actividades o bien cambiar el modo de operar de las dependencias, y algunos trámites podrían ser únicamente mediante citas.

Así mismo reiteró que tras la instrucción del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, muchas de las actividades que se tenían programados en la región de la Cuenca las pospusieron, y en coordinación con su cabildo los presidentes municipales de San José Cosolapa, Chiltepec, San José Tenango, San José Independencia y Valle Nacional, decidieron cambiar la fecha de sus eventos

