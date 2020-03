Mujeres con cáncer claman ayuda ante suspensión de tratamiento por Gobierno Federal

-Aseguran que con la llegada del INSABI, se acabaron los apoyos y ahora buscan continuar con las quimioterapias bajos sus propios medios.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante la escases de medicamentos para atender a las mujeres con cáncer de mama, debido a la llegada del Instituto Nacional de Salud Bienestar (INSABI), algunas mujeres han empezado a pedir apoyo para sus tratamientos y quimioterapias, como es el caso de Flor María Silva Carbajal, quien al igual que su sobrina tiene este mismo padecimiento, pide apoyo a la ciudadanía para costear su traslado a la capital del país.

Cubierta del cráneo por las secuelas de las quimioterapias señaló que con la llegada del Gobierno Federal se han restringido los apoyos para las mujeres con cáncer, y esto ha provocado que las mujeres no reciban ayuda y es que comentó que los tratamientos llegan a costar hasta 50 mil pesos, razón por la cual salieron a pedir ayuda a las calles y esperan que el noble corazón de los Cuenqueños, contribuyan a salvarles la vida la de ella y la de su sobrina.

Siendo madre soltera de 3 hijos, explicó Flor María que es imposible atenderlos y tratar su enfermedad al mismo tiempo debido a la falta de recursos económicos y es por eso, que realiza diferentes actividades en compañía de su familia, para recaudar fondos como el de pedir ayuda en las carreteras y seguir su tratamiento sin dejarse vencer, pues dijo que no desea dejar a sus 3 pequeños en la orfandad.

De esta manera dio su número telefónico para que las personas que desean ayudar económicamente ya sean de Tuxtepec donde radica actualmente o de Valle Nacional, de donde es originaria se contacten con ellos directamente y dijo que es el 287 87 19666 al 287 165 7103 esperando contar con el apoyo de todos para seguir con el tratamiento de ella y de su sobrina quien padece el mismo mal.

