Locatarios evitan reinstalación de comerciante, la señalan de conflictiva

-Al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este miércoles una locataria del mercado 20 de noviembre de la ciudad capital intentó reinstalarse, luego de que un juez emitió una orden para que así sucediera, sin embargo el resto de comerciantes se negó a aceptar dicha disposición, pues consideran a esa persona como conflictiva.

Como una muestra de rechazo, los locatarios decidieron cerrar el mercado 20 de noviembre, a pesar de que había elementos de las fuerzas municipales, quienes fueron para garantizar que la orden del juez se cumpliera, es decir que se instalara la comerciante de nombra Celia Hernández.

Los comerciantes se juntaron en la entrada del mercado que está sobre la calle Aldama del centro histórico de Oaxaca y ahí tuvieron un diálogo con los elementos de las fuerzas municipales y les manifestaron su rechazo a la orden del juez.

Algunos locatarios manifestaron que hace algunos años tuvieron problemas con esta persona, porque no acataba las disposiciones de los mercaderes, incluso comentaron que su intención era la de poner otro puesto, cabe señalar que Celia Hernández se dedicaba a la venta de filigrana y artesanías en la entrada del mercado 20 de noviembre.

