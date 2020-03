Las medidas con las que países de Latinoamérica enfrentan el coronavirus

Los casos se reportan en 17 países de la región y sus gobiernos han tomado drásticas medidas para prevenir que se multipliquen los casos de contagio. Te contamos de qué se trata.

En México se determinó suspender las clases de educación básica y educación media. También se recomendó a los ciudadanos no salir de casa y suspender actividades multitudinarias.

Argentina, que registró la primera muerte por Covid-19 en la región, cerró sus fronteras el lunes 16 marzo. Solo podrán entrar ciudadanos argentinos y residentes.

Los pasajeros provenientes de 26 países tendrán que guardar cuarentena obligatoria. Las clases en todos los niveles fueron suspendidas desde mediados de marzo.

Chile que ya cuenta con 201 contagios, a partir del miércoles 18 de marzo cerrará sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Además, quienes lleguen de Italia, China, España e Irán tendrán que aislarse por dos semanas.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que habrá multas para quienes no cumplan con la cuarentena.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recientemente declaró sobre la pandemia que “hay un elemento de fantasía o ficción a su alrededor. Creo que no está tan mal”.

Actualmente, Brasil es el país con más casos de Coronavirus en toda Latinoamérica. Reporta 234 personas infectadas, sin embargo, no han cerrado fronteras ni han suspendido las actividades cotidianas.

Perú, que cuenta con 86 casos, decretó el estado de emergencia y cerró sus fronteras por 15 días.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el cierre de los servicios públicos y casi todas las actividades.

Incluso, los vehículos tendrán restricciones especiales. Sólo los proveedores de alimentos y servicios de salud estarán libres de restricciones.

En Venezuela se declaró la “cuarentena colectiva” y se suspendieron clases y actividades en 7 estados del país. El país reporta 33 casos.

Colombia prohibió el ingreso de extranjeros a partir de 16 de marzo y por casi dos meses. Esta medida perjudica la frontera con Venezuela, por donde cruzan a diario miles de personas para trabajar.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que las autoridades de Colombia no han contestado llamadas para coordinarse durante la contingencia de Covid-19.

No ha sido el único roce en tiempos del Coronavirus. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en un su cuenta de Twitter que prohibió el aterrizaje de un avión que partiría desde México.

Bukele aseguró que 12 pasajeros estaban enfermos de Covid-19 en un vuelo de Avianca. Las autoridades mexicanas negaron la información.

El Salvador solo atenderá emergencias y enfermedades crónicas en su sistema de salud.

En Guatemala se prohibió la entrada de personas provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Aunque Puerto Rico solo ha confirmado 8 casos, se han implementado medidas estrictas.

En ‘la isla del encanto’, la gobernadora Wanda Vázquez dispuso que los ciudadanos sólo salgan de sus casas para actividades esenciales y fueron cerrados los puertos.

En Costa Rica donde se han reportado 41 casos, cerró sus fronteras para ciudadanos extranjeros hasta el 12 de abril. Los costarricenses que entren al país deberán respetar el aislamiento de 14 días.

El gobierno de Panamá anunció que suspendió desde el 14 de marzo la entrada a extranjeros, medida que estará vigente por 30 días.

Por su parte, Uruguay suspendió la llegada de vuelos desde Europa y Estados Unidos.

