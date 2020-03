Informa Seculta cierre temporal al público de espacios culturales

Esta acción forma parte de las estrategias del Gobierno del Estado para reducir riesgos y mantener los protocolos de prevención en la propagación del COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de marzo de 2020.- Como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Karla Villacaña Quevedo, informó del cierre temporal al público de espacios culturales bajo resguardo de esta institución.

Esta acción forma parte de las estrategias que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha implementado para reducir riesgos y mantener los protocolos de prevención y evitar la propagación de este virus.

Es por ello que a partir de este martes 17 de marzo, y hasta nuevo aviso, se mantendrá un cierre temporal de los siguientes espacios: Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO), Taller Rufino Tamayo, Biblioteca Pública Central (BPC), Hemeroteca Pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Museo de Sitio “Ervin Frisell”, Casa de la Cultura Oaxaqueña y el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), este último organismo descentralizado de esta dependencia.

En ese sentido, Villacaña Quevedo instruyó la suspensión temporal del acceso a estos sitios, sumándose a la cancelación de todas las actividades públicas de concurrencia masiva que realiza la Seculta, como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19.

Señaló que esta decisión responde al interés del Gobierno de Oaxaca por garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes locales y extranjeros y evitar contagios. En cuanto los espacios puedan retomar sus actividades normales, se informará oportunamente.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca atiende las medidas de prevención que realizan las autoridades en materia de salud en beneficio de la población oaxaqueña.

Ante ello, Villacaña Quevedo exhortó a la población para seguir con las medidas higiénicas como son el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la utilización de gel antibacterial; al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario