Fiscalía de la Cuenca, sin atender casos de abuso a menores por falta de intérpretes

-La fiscalía no puede judicializarlos debido a que no hay intérpretes que hablen la lengua materna de las victimas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La falta intérpretes en la región, ha provocado que muchos casos no se judicialicen, debido a que no hay quien ayude a las víctimas que hablan alguna lengua, lo que también ha provocado que no se atiendan los casos de abuso sexual contra menores.

La titular de la comisión regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas dijo que tienen el reporte de 3 casos de abuso contra menores, sin embargo no se han atendido porque no hay intérpretes que hablen la lengua materna de las víctimas.

Y aunque el médico las ha valorado, los casos están atrasados por la falta de intérpretes, por lo tanto en ocasiones los familiares quieren ser intérpretes traductores, pero debido a que deben ser certificados, no los aceptan, por lo tanto la importancia de que haya suficientes traductores en la fiscalía.

Los casos se han dado en Jalapa de Díaz y esperan que pronto la fiscalía atienda la falta de intérpretes en la región y así se logren judicializar estos casos. Además hizo un llamado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que intervenga en estos casos, ya que a pesar de que ellos como Derechos Humanos los apoyan, la falta de interpretes no depende de ellos.

