Estudiantes de medica en la UABJO, denuncian acoso

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles alumnas de la facultad de médicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, realizaron un “tendedero” con cartulinas denunciando presuntos acosos sexuales en la institución.

En los carteles se podía leer el nombre de los profesores a quienes las alumnas señalan de tomarles fotografías, intentarlas besar contra su voluntad y desprestigiarlas con rumores.

Por su parte El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, dijo que se les estaba dando seguimiento a los casos señalados.

Abundó que no existe una denuncia formal, ante las autoridades universitarias.

“Las alumnas y los padres están en su derecho de proceder conforme a derecho, no podemos minimizar la expresión de las alumnas, tenemos que realizar una investigación interna y actuar en consecuencia”, señaló.

Por último, el director dijo desconocer si los profesores mencionados son sindicalizados o a qué sindicato pertenecen.

