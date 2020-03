Diputados priístas propusieron renudar periodo de sesiones en abril, morenos no lo aprobaron

-Los legisladores priístas abandonaron el recinto y los diputados de Morena aprobaron reanudar sesión el 25 de marzo

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Con una asistencia de 28 de 42 diputados en su mayoría morenistas, la 64 Legislatura local realizó una sesión extraordinaria para abordar la fecha de la próxima sesión, esto debido a que el presidente de la mesa directiva Jorge Octavio Villacaña Jiménez, convocará a reanudar el período de las sesiones ordinarias en cuatro semanas, es decir el 15 de abril.

En su intervención el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Horacio Sosa Villavicencio, manifestó que esta decisión del diputado Presidente no forma parte de los acuerdos pactados en la reunión previa con los integrantes de las fracciones parlamentarias.

El presidente de la mesa directiva, tras la clausura de la sesión ordinaria, y su reanudación el próximo 15 de abril, salió junto a sus aliados legisladores priistas que abandonaron el recinto legislativo, sin embargo la Vicepresidenta de la mesa diirectiva Hilda Graciela Pérez Luis, junto con la presencia de 28 diputados en su mayoría morenistas, el pleno de la 64 Legislatura realizó una sesión extraordinaria para fijar una próxima sesión ordinaria para el 25 de marzo.

Cabe mencionar que ante la contingencia derivada por la propagación del COVID-19, en el Congreso local se aplicaron medidas de precaución, y repartieron gel antibacterial a diputadas, diputados, personal y público asistente a la sesión ordinaria de este miércoles.

