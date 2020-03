Congreso Local se suma a la Jornada Nacional de Sana Distancia

No se afectarán las Sesiones en el Pleno; se transmitirán en vivo por internet y en las redes sociales oficiales del Congreso.

Continuará el trabajo de Comisiones Permanentes y reuniones plenarias de grupos parlamentarias.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de marzo de 2020.- Ante la contingencia sanitaria global que se vive por el Coronavirus (Covid-19), y a fin de salvaguardar la salud de la ciudadanía en general, la Diputación Local aprobó un acuerdo parlamentario para suspender -entre el 20 de marzo y el 19 de abril próximos- todas las actividades “no esenciales”, tanto dentro como fuera de la sede del Poder Legislativo.

Lo anterior, sin afectar las Sesiones del Pleno, las reuniones de Comisiones para generar dictámenes y las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios, retomando las actividades normales en la fecha establecida.

Sin embargo, la sesión ordinaria del próximo miércoles 25 de marzo se realizará como está programado, en el marco de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” a implementarse a partir del día 23 de marzo y hasta el 19 de abril.

También, las y los congresistas exhortaron de manera muy respetuosa a la población en general, a no asistir a las sesiones durante este periodo y ejercer su derecho de conocer sobre su desarrollo mediante las transmisiones en vivo que continuarán normalmente a través de internet en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/Congreso64Oax/.

Como parte de este acuerdo parlamentario, se instruyó al personal de Servicios Médicos del Congreso del Estado, a que actúe conforme a los protocolos o directrices federales aplicables en caso de detectar fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal, así como síntomas asociados a Covid-19, en cualquier persona que acuda o solicite asistencia médica.

De igual forma, se instruyó a la Secretaría de Servicios Administrativos para que de manera inmediata ponga a disposición, de quienes acudan a las instalaciones del Congreso del Estado, los recursos necesarios para los procedimientos de higiene personal recomendados por las autoridades para la prevención de la epidemia.

Las medidas tomadas por la LXIV Legislatura del Congreso Local, responden al llamado del gobierno de la República, a establecer una “Jornada Nacional de Sana Distancia” a partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril, que implica la suspensión temporal de actividades en las organizaciones, sociales, públicas y privadas, aplazando para después de esa fecha las actividades no esenciales y aquellas cuyo aplazamiento no afecte los derechos de la ciudadanía.

Cabe mencionar que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, consideró el brote de Covid-19 como una pandemia, término que se refiere a una enfermedad epidémica, que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea, dado que se habían reportado 118 mil casos de personas, con el virus en 114 países .

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario