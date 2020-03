Baja precio de gasolinas en Tuxtepec, se vende hasta en 17 pesos

-En los últimos días el precio ha bajado hasta en dos pesos en los últimos días

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde la madrugada de este miércoles, algunas estaciones de servicio tienen el precio de las gasolinas hasta el 17 pesos, reduciéndo así el costo por litro hasta en dos pesos aproximadamente en los últimos días.

El precio de las gasolinas ha ido bajando desde hace varios días en distintas ciudades del país, esto debido a la caída del precio del petroleo a nivel mundial, sin embargo en Tuxtepec se mantenían los precios por arriba de los 19 pesos por litro.

En algunas estaciones de servicio la gasolina magna (verde) se vende en 17.09, la premium (roja) en 17.79 y el diesel en 19.79 , esto representa un ahorro en la economía de quienes tienen vehículos, motocicletas, así como a los transportistas y taxistas.

Hasta el momento no se han reportado compras masivas de combustible en las estaciones de servicio, como ha ocurrido en otras ciudades del país, incluyendo la ciudad de Oaxaca, en dónde muchas personas acudieron a comprar grandes cantidades de gasolina, ante el temor de que el precio subiera de manera repentina.

