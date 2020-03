AMLO anuncia adelanto de apoyos a adultos mayores por coronavirus; serán dos bimestres

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como parte de las medidas de su gobierno para hacer frente a una posible crisis por la pandemia del coronavirus covid-19, se adelantará los apoyos que se dan a los cerca de 8 millones de adultos mayores.

“Una de las medidas que se van a tomar es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre les vamos a entregar dos, equivalente a cuatro meses”, explicó desde La Mañanera.

López Obrador indicó que la acción significa ayudar de inmediato a más de 8 millones de adultos mayores que son beneficiados con el programa social.

El adelanto de recursos iniciará a partir de esta semana, según se indicó, por lo que pidió a los beneficiarios que estén atentos.

“En lugar de recibir 2 mil 670 pesos, será el doble pero van dos bimestres para que se administren”, informó López Obrador.

