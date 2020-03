Acondicionan hospital de Tuxtepec, para casos de coronavirus que se presenten

-Tendrán 6 camas disponibles, y será un área aislada

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la instalación del Consejo de Salud Municipal de Tuxtepec, el Director del Hospital regional Iván Ávalos Flores puntualizó que están acondicionando un área en el hospital, para atender los casos de Covid-19 que se presenten en la región.

Quienes van a estar en este espacio son aquellos que tengan una dificultad respiratoria severa, y que requieran de un respirador mecánico y asistirlo en su respiración, “se mantendría en un área que ya está, entre comillas lista, porque todavía le faltan unos detalles, para tener cuatro pacientes de covid-19” puntualizó.

Aún faltan unos detalles para esta área como son un consultorio donde llegarán los pacientes con dificultad respiratoria, y así controlar los posibles contagios y prever que se expanda más está epidemia dentro del mismo hospital.

Estas 4 camas están en un área aislada, además de 2 más en terapia intermedia y serán para quienes ya se les haya hecho una prueba y se haya confirmado el caso, y esperan que los trabajos concluyan en esta semana.

Con esto, señaló que se están previendo a un escenario que no hay aún, pero que puede ocurrir en caso de que la ciudadanía no tome en cuenta las medidas que se les están sugiriendo como son el lavado de manos, y sobre todo al estornudar y toser cubrirse con el codo.

Agregó que las personas que presenten algún síntoma no grave acudan a su médico familiar, y de ser necesario se determina si se envía a su domicilio o se le hace una prueba de covid-19 y sea hospitalizado.

Así mismo el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón pidió a la población lavarse las manos, evitar acudir a lugares de mucha concentración.

