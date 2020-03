A propósito del Covid-19, Thalía confiesa trastorno que padece desde joven

Este martes 17 de marzo y a propósito de la psicosis que ha generado en la gente la pandemia del coronavirus , Thalía decidió “salir del clóset” y confesar a sus seguidores en redes sociales que desde joven padece trastorno obsesivo-compulsivo que, entre otras cosas, le hace realizar varios rituales de limpieza varias veces al día.

Además de su mensaje, la cantante y actriz mexicana publicó un video en el que representa la reacción que podría tener la gente al escuchar que una persona cercana estornuda: correr al baño a lavarse las manos, desinfectarse la cara y cepillarse a conciencia los dientes.

“La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes. Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta complicación. Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sin fin de rituales de limpieza han sido una constante para mí. Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. ¡Evita lugares públicos!”, compartió Thalía.

En esta publicación la estrella hizo un llamado a ser muy estrictos con la limpieza aún en las casas para evitar cualquier imprevisto de salud, pero todo siempre guardando la calma para evitar el estrés.

ha sido de las estrellas que más publicaciones ha hecho sobre el covid-19 desde que se declaró el estado de emergencia en Estados Unidos, siempre haciendo un llamado a ser responsable y a mantener la calma.

“Estos son tiempos para estar tranquilos dentro del caos. Estos son tiempos de buscar la paz, la estabilidad, el amor y la fe. Sí, lo que está pasando es real, pero tenemos la responsabilidad de mantener la calma y la paz, especialmente si tenemos chiquitos en casa, si somos cuidadores”, dice Thalía en uno de sus más recientes vídeos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense, se trata de un trastorno común, crónico y duradero en el que una persona tiene pensamientos (obsesiones) y / o comportamientos (compulsiones) incontrolables y recurrentes que siente la necesidad de repetir una y otra vez.

Estos pensamientos y comportamientos pueden interferir con todos los aspectos de la vida, como el trabajo, la escuela y las relaciones personales; entre ellos se encuentran: miedo a los gérmenes o la contaminación, pensamientos agresivos hacia los otros o ellos mismos, limpieza excesiva, entre otros.

